الإمارات.. بدء التشغيل التجاري لثالث محطات #الطاقة_النووية السلمية

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن بدء التشغيل التجاري للمحطة الثالثة بمحطات براكة للطاقة النووية السلمية بأبوظبي.

وقالت المؤسسة، في بيان اليوم الجمعة: تضيف المحطة الثالثة لشبكة كهرباء الإمارات ما يصل إلى 1400 ميجاواط من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية، ما يزيد الإنتاج الإجمالي للمحطات الأولى والثانية والثالثة لما يصل إلى 4200 ميغاواط من كهرباء الحمل الأساسي على مدار الساعة".

وسبق التشغيل التجاري للمحطة الثالثة في براكة عملية بدء تشغيل مفاعل المحطة، بعد نجاح فرق التشغيل في تحميل حزم الوقود النووي وإتمام هذه العملية بأسرع من المحطة الثانية بأكثر من أربعة أشهر، وأسرع من المحطة الأولى بأكثر من خمسة أشهر.