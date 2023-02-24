إيران.. تجدد الاحتجاجات جنوب شرق البلاد ومحاصرة مسجد

نظم متظاهرون مسيرة في جنوب شرق إيران المضطرب اليوم الجمعة وسط انتشار تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن قوات الأمن تحاصر مسجدا له دور محوري في احتجاجات أسبوعية مناهضة للحكومة.

وكانت احتجاجات قد اندلعت في أنحاء إيران منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) في سبتمبر أيلول الماضي عقب احتجازها بتهمة انتهاك قواعد ارتداء الحجاب في البلاد.

وبثت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) مقطعا مصورا لمئات المتظاهرين في مدينة زاهدان وهم يهتفون "نقسم بدماء رفقائنا أن نصمد بقوة حتى النهاية".

وأظهر مقطع مصور آخر انتشر على نطاق واسع ما بدا أنها قوات أمن تضرب رجلا من البلوش وتعتقله بينما كان يحاول دخول مسجد مكي في زاهدان، عاصمة إقليم سستان وبلوخستان.