مساعدات المملكة تتواصل.. 80 حقيبة إيوائية و84 خيمة لمتضرري الزلزال في سوريا

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال في بلدة جنديرس التابعة لمحافظة حلب بسوريا.

وجرى توزيع 8 أطنان و 988 كيلوا غراماً من السلال الغذائية و 80 حقيبة إيوائية و84 خيمة إيوائية، بالإضافة إلى 80 بطانية، استفاد منها 395 فرداً بواقع 84 أسرة من متضرري الزلزال.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.