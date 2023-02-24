مختص: العقوبة البديلة للسجن تكون على الحق العام وليست الخاص

أكد المحامي عبدالرحمن العبد اللطيف، أنه يوجد في المملكة جهات تنفيذية تستطيع تطبيق إجراءات العقوبات البديلة.

وقال العبداللطيف في مقابلة تلفزيونية مع برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية” في حديث عن العقوبات البديلة للسجن: “العقوبة البديلة تكون على الحق العام وليست على الحق الخاص”.

وأضاف المحامي عبدالرحمن العبداللطيف، أن الجريمة التي لا تتعدى عقوبتها ثلاث سنوات سجن تدخل في ضمن معيار تطبيق العقوبات البديلة؛ مؤكدا أن دخول الشخص السجن يقضي عليه اجتماعياً.

وتابع: “لدينا نوع من العقوبات البديلة؛ لكن بحاجة إلى إطار نظامي يعطي للقاضي أداة واضحة في التطبيق”.