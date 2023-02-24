السعودية تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك

شاركت المملكة -ممثلة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية- في الأعمال التنسيقية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، الذي انعقدت أعماله في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

واستعرض مدير عام الشؤون الدولية بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس منصور القرشي -الذي يشغل منصب رئيس لجنة الأمم المتحدة لتسخير العلوم والتكنولوجيا لأغراض التنمية (CSTD)- دور المملكة وأبرز جهودها وإسهاماتها في إطار التعاون مع المجتمع الدولي من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية للبلدان النامية وتسخير مواردها لتطوير قطاع الاتصالات والتقنية.

وبمشاركة رؤساء اللجان المتخصصة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، تناولت أعمال الاجتماع رسم التوجهات المستقبلية وضمان التنسيق والتخطيط بين رؤساء اللجان؛ من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة ذات الصلة بتسخير تقنية الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوراتها لأغراض التنمية.