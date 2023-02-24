الأخبار الإقتصادية

الأسهم الأوروبية تسجل أكبر خسارة أسبوعية في 2023

25 فبراير 2023 · < 1 minute
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم لتنهي الأسبوع على انخفاض بعدما غذت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المخاوف من أن تستمر البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضاً بنسبة واحد بالمئة، ليتخلى عن المكاسب التي حققها في وقت سابق من الجلسة بعدما جاء التضخم في الولايات المتحدة أكبر من المتوقع؛ مما عزَّز المخاوف من أن يضطر المركزي الأمريكي لمواصلة رفع الفائدة لفترة أطول في أكبر اقتصاد في العالم.
وأنهى المؤشر الأوروبي الأسبوع منخفضاً 1.4 بالمئة، وتصدرت أسهم شركات التعدين الخاسرين مع انخفاض أسعار المعادن في ظل ضعف الطلب في الصين وارتفاع الدولار.