القريات تسجل أدنى درجة حرارة في #المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة في المملكة اليوم السبت.

درجة الحرارة في المملكة

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر أن مدينة القريات سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة عند 6 درجات مئوية ، كما سجلت طريف 7 درجات مئوية ، وحائل عند 8 درجات مئوية.

وأشار المركز إلى أن درجة الحرارة في أبها وتبوك عند 9 درجات مئوية ، فيما سجلت رفحاء وسكاكا والعلا 10 درجات مئوية ، والباحة عند 11 درجة مئوية والمجمعة عند 12 درجة مئوية.

وأضاف المركز أن درجة الحرارة في بيشة وحفر الباطن والمدينة المنورة والدوامي والصمان عند 13 درجة مئوية ، فيما سجلت الوجه وينبع والتنهات عند 14 درجة مئوية.

سحب رعدية ممطرة ورياح

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة نجران.

أتربة وغبار

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل والحدود الشمالية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: