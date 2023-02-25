مسكن معتاد يقلّل من خطر إصابة السيدات بنوع شائع من السرطانات #عاجل

يعتبر سرطان المبيض سادس أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في المملكة المتحدة، وغالبًا ما يطلق عليه اسم: "القاتل الصامت"؛ نظرًا لأن الأعراض من الصعب ملاحظتها في المراحل المبكرة.

وأظهرت دراسة جديدة أن تناول الأسبرين يوميًّا قد يجعل النساء أقلَّ عرضة للإصابة بالمرض الشائع.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية: تشير نتائج الدراسة إلى أن الاستخدام المتكرّر للأسبرين قد يقلّل من خطر الإصابة بسرطان المبيض، بغضّ النظر عن قابلية المرأة الوراثية للإصابة به.

وقام الباحثون، وفق سكاي نيوز عربية، بتجميع البيانات من 8 دراسات أجراها اتحاد جمعية سرطان المبيض بين عامي 1995 و2009 في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا.

وشمل تحليلهم 4476 امرأة مصابة بسرطان المبيض غير المخاطي "نوع نادر من المرض"، و6659 امرأة لم تكنّ مصابات بالسرطان، تتراوح أعمارهن بين 49 و66 عامًا.

من بين المصابات بالسرطان، استخدمت 13 بالمئة الأسبرين بشكل متكرر، ليكتشف الباحثون فيما بعد ارتباط الاستخدام المتكرر بانخفاض خطر الإصابة بسرطان المبيض غير المخاطي.

وفي دراسات سابقة، وُجد أن الأسبرين يقلّل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ويزيد من فرص النجاة من سرطان الثدي.

ومع ذلك حذّرت الدراسات من أن الاستخدام المتكرر للأسبرين يمكن أن يسبب نزيفًا داخليًّا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا.

وعلى الرغم من التوصية بجرعة يومية من الأسبرين للبعض إذا كانوا معرضين لخطر وراثي للإصابة بأمراض القلب، وجدت دراسة أخرى أنه يسبّب مشاكل في القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.