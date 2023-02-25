ضبط أكثر من 16 ألف مُخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود #عاجل

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 25 / 7 حتى 2 / 8 / 1444هـ، الموافق من 16 حتى 22 فبراير الجاري، عن ضبط 16105 مخالفين، من بينهم 9551 مُخالفاً لنظام الإقامة، و3977 مُخالفاً لنظام أمن الحدود، و2577 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 393 شخصاً، 36% منهم يمنيو الجنسية، و52% إثيوبيو الجنسية، و12% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 37 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كما تم ضبط 23 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 22745 وافداً مخالفاً، منهم 19857 رجلاً، و2888 امرأة.

وتمت إحالة 15144 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1653 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8962 مخالفاً.

وشددت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وحذرت من أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.