وظائف_شاغرة بـ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير الإستراتيجية والتخطيط.

رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والبرمجيات.

مهندس مراقبة المشروع.

مسؤول ما قبل الجائزة.

أخصائي أول للمنح والعقود.

عالم هيئة التدريس ، المجهر الإلكتروني.

كبير العلماء – المجهر الإلكتروني.

قائد برنامج الاستدامة.

عالم الموظفين.

أخصائي تسويق.

مدير ، الحرم الجامعي وأمن المجتمع.

مدير الدعم الفني الأمني.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 25 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).