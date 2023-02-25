” #خدمات_الابتعاث” يوضح حالات ضم الأم ضمن المرافقين للمبتعث #عاجل

أعلن مركز خدمات الابتعاث، أن الأم لا يمكن اختيارها ضمن المرافقين للمبتعث إلا في حال وجود صك إعالة، أو ما يثبت أنها الشخص المعيل.

وكشف المركز أنه يشترط أن يكون مرافق المبتعث الأساسي: الابن أو الابنة أو المحرم أو الزوج أو الزوجة.

وأضاف: يجب إرفاق صك الإعالة في حال كان المرافق للمبتعث الأساسي هو العائل الوحيد والمرافق هو والده أو والدته أو إحدى أخواته.

وفي حال وجود المبتعث في بلد الابتعاث، ورغبته بقدوم مرافقين له دون أن تكون لديهم أي معلومات في «سفير2»، فيمكنه التوجه إلى أيقونة «المرافقين» عبر البوابة، واختيار «إضافة مرافقين»، مع ملاحظة أنه يجب أن يكون وضع المبتعث الأساسي مستمراً.

أما في حال ارتزاق المبتعث بمولود بعد وصوله إلى بلد الابتعاث، فيمكنه التقدم من خلال «خدمات المرافقين» عبر البوابة، والضغط على «إضافة مرافق جديد»، ثم اختيار فئة المرافق، وإدخال البيانات المطلوبة، وإضافة المسوغات اللازمة.