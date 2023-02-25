زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب وسط #تركيا

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم السبت ، إن زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط تركيا.

الأضرار المالية لزلزال تركيا تبلغ 25 مليار دولار

قالت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، إن الأضرار

المالية لزلزال جنوب شرق تركيا تبلغ 25 مليار دولار.

نشرت RMS، منصة المخاطر التابعة لوكالة موديز تقريرًا عن آثار الزلزل الذي وقع في 6 فبراير، بقوة 7.7 في كهرمان مرعش، جنوب شرق البلاد.

وفي تقرير RMS، ذكر أن التقديرات تشمل فقط تركيا ولا تضم جارتها سوريا.

وبحسب التقديرات، فإن الأضرار المالية التي لحقت بتركيا جراء الزلازل من المتوقع أن تتجاوز 25 مليار دولار، والخسائر التي يغطيها التأمين من المتوقع أن تتجاوز 5 مليارات دولار.

وتغطي الخسائر المؤمن عليها أيضًا مجموعة التأمين ضد الكوارث الطبيعية (DASK)، والتي تغطي ما يزيد قليلاً عن نصف المنازل في الدولة، فضلاً عن التأمينات الخاصة.

وتم إنشاء مؤسسة تأمين الكوارث الطبيعية بعد زلزال تركيا عام 1999.

أعلنت مؤسسة تأمين الكوارث الطبيعية في تقريرها السنوي لعام 2021 أنه يمكنه دفع 46 مليار ليرة تركية، أي 2 مليار و 400 مليون دولار لكل زلزال.

يقول المحللون إن الزلزال الأخير من المحتمل اعتباره حدثًا منفردًا.

وجاء تقدير Moody’s RMS أقل بكثير من التقدير الأخير من قبل اتحاد الشركات والأعمال التركي (TÜRKONFED).

قال الاتحاد في وقت سابق من هذا الشهر إن الزلزال تسبب على الأرجح في أضرار بقيمة 84 مليار دولار، أو ما يقرب من 10 في المائة من الناتج الاقتصادي الإجمالي لتركيا العام الماضي.

وتغطي تقديرات Moody’s RMS الأضرار التي لحقت بالمباني وشاغليها واضطرابات الأعمال، باستثناء بعض التكاليف الأخرى، مثل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للنقل والمرافق.