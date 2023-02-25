“هاتف دعم نفسي” للطلاب وأولياء الأمور خلال فترة الامتحانات في #نجران

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة نجران، ممثلةً في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي، خدمة "الهاتف الاستشاري" لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم، خلال فترة اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري.

وأوضحت الإدارة أن فريق من المختصين في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي سيردون على جميع الاستفسارات طوال فترة الاختبارات، خلال أيام الأسبوع من الأحد حتى الأربعاء، من 8 صباحاً إلى 12 ظهراً، على الرقم (0175231019).

وبينت أن الخدمة تهدف إلى تلقي استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم، وتهيئة الأجواء التعليمية الملائمة لهم أثناء فترة الاختبارات.