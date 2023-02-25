كريستيانو_رونالدو ينتظر الشهادة فى قضية #يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية اليوم، السبت، أن نادى يوفنتوس الإيطالي يخضع للتحقيق بتهمة تضخيم مكاسبه الرأسمالية، وتضليل البورصة عن طريق التلاعب فى الصفقات.

وأكدت شبكة "توتو ميركاتو" الإيطالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بات مستعدًا للشهادة ضد ناديه السابق يوفنتوس أمام القضاء، وذلك بعد العثور على وثيقة سرية تتضمن أجوره المعلقة، التى وقع عليها المدير الرياضي السابق للبيانكونيري فابيو باراتيتشي.

وأضافت الشبكة أن الوثيقة ليست موقعة من قبل رونالدو؛ لأنه لم يحصل أبدا على الـ19 مليون يورو المدونة فى المستند.

وأشارت إلى أن نجم النصر السعودي حريص على استرداد أمواله، لذا أبلغ المدعي العام في تورينو بأنه مستعد للشهادة، وينتظر الاتصال به من قبل القضاء الإيطالي.

وتابعت، "لا يعد "الدون" مضطرًا للذهاب إلى إيطاليا من أجل الإدلاء بشهادته، حيث يمكنه تقديمها من خلال الإنابة القضائية، أثناء تواجده في السعودية".

وأوضحت الشبكة أن رونالدو قد يصبح مدعيًا مدنيًا ضد يوفنتوس أمام القضاء، من أجل الحصول على أمواله المؤجلة، والتي وصلت الآن إلى 28 مليون يورو (رواتب تبلغ 19 مليون يورو، بالإضافة إلى الرسوم والعمولات).