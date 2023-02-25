رئيسة #البنك_المركزي_الأوروبي: #أوروبا لن تشتري #النفط الروسي بعد الآن

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد اليوم السبت، إن الدول الأوروبية لن تشتري النفط الروسي بعد الآن، مشيرة إلى أن وارداتها من الغاز الروسي انخفضت بشكل كبير.

وأضافت لاغارد في مقابلة مع صحيفة فنلندية نشرها البنك على موقعه الإلكتروني ردا على سؤال بشأن احتمال تجنب منطقة اليورو لركود اقتصادي، أن أحدث التوقعات من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي أو منطقة اليورو لن يشهدا ركودا هذا العام.

وأوضحت أن هناك الكثير من الضبابية في هذا الصدد وأن السؤال الرئيسي هو إلى أين تتجه الحرب في أوكرانيا.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن الدول الأوروبية ردت على حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “غير المشروعة وغير المبررة” ضد أوكرانيا من خلال العمل معا بشكل أفضل.

وقالت لاغارد إن حكومات مثل النمسا وألمانيا وإستونيا وفنلندا تعاونت معا في تأمين إمدادات الطاقة. وأضافت أن هذه الإجراءات تعبير عن التضامن في مواجهة عواقب “هذه الحرب الرهيبة”.