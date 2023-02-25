“الأكبر من نوعه”.. طرح مشاريع استثمارية بمساحات تتجاوز 3 ملايين متر في #الشرقية

طرحت أمانة المنطقة الشرقية مجموعة من الفرص والمشاريع الاستثمارية في شاطئ نصف القمر، بمساحات استثمارية تجاوزت 3 ملايين متر مربع، والذي يعتبر أكبر طرح من نوعه بالشواطئ، ويأتي بعد مشاركة الأمانة في ملتقى الاستثمار البلدي، الذي تم خلاله استعراض العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى.

وتضنمنت هذه الفرص والمشاريع توقيع عقد استثماري مع إحدى الشركات الوطنية لإنشاء منتجع سياحي، وتوقيع اتفاقية مع صندوق التنمية السياحي لإنشاء منتجع مميز، وطرح مدينة ترفيهية وسياحية ورياضية وحلبة سيارات ومنتجع علاجي في نصف القمر، وكذلك طرح مجموعة من المنتزهات والحدائق العامة والملاعب الرياضية ومنتجعات وشاليهات وشواطئ رملية.

وتتضمن كذلك تطوير منتزهات ومناطق ترفيهية بنموذج استثماري، وشواطئ مخصصة للنساء تراعي الخصوصية، ومناطق خاصة بالأنشطة والألعاب البحرية، ومناطق للمخيمات والكرافنات، ومناطق لرياضة الفروسية، وألعاب ومطاعم ومقاهي، وغيرها من الفرص والمشاريع التي ستحدث نقلة نوعية كبيرة في خدمات الترفيه والسياحة والأنشطة الرياضية والبحرية والبنية التحتية، ما يدعم الحركة الاقتصادية في المنطقة.

وبينت الأمانة أن هذه المشاريع الاستثمارية تأتي امتداداً لجهودها في تطوير منظومة الاستثمارات وإشراك القطاع الخاص بالتنمية لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير الخدمات بالمدن، مشيرة الى أن هناك مجموعة كبيرة من المشاريع والفرص الاستثمارية التي تحتضنها المنطقة الشرقية تتجاوز قيمة استثماراتها 6 مليار ريال.

وأشارت إلى تقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين، في ظل امتداد عقود بعض تلك الفرص إلى 50 سنة، ما يحفز المستثمرين ويرفع من جاذبية الاستثمارات في المنطقة، إلى جانب خفض الضمان البنكي المطلوب من المستثمرين ليصل إلى 25٪ فقط من الأجرة السنوية، ومدة الإعفاء تصل حتى 10٪ من إجمالي مدة العقد.

وأشارت الأمانة إلى تنوع الفرص الاستثمارية التي من أبرزها: مواقع الشواطئ والسواحل، الجزر الترفيهية، والنقل البحري، المدن الطبية، ومجمع الجمعيات الخيرية، ونادٍ لكبار السن لدعم القطاع الثالث، والمراكز والأسواق التجارية والترفيهية والمراكز الرياضية، ومراسي القوارب، والملاعب المفتوحة، والمخازن والمستودعات والورش ومصانع الخرسانة الجاهزة، ومحطات الوقود والمطاعم والكافيهات والمطابخ والأنشطة السحابية، ومصانع البلاستيك.

وتتضمن أيضاً الحدائق والمتنزهات العامة، وأنشطة الخدمات المساندة والدعم اللوجستي، واللوحات الإعلانية على سيارات الأجرة والحافلات والأراضي البيضاء والمباني تحت الإنشاء والترميم، واللوحات الخاصة بالجسور والأنفاق، بالإضافة إلى المشاتل الزراعية ومعارض النباتات، وقصور الأفراح، وكذلك الفرص الاستثمارية في مجال حقوق التسمية والرعايات وتطوير الشوارع والبنى التحتية وتطوير المخططات والواجهات البحرية ، ومصانع تدوير النفايات والمخلفات، واطلاق مواقع الفعاليات والمخيمات والمهرجانات الموسمية وعربات الأطعمة المتنقلة والألعاب المتنوعة واستثمار وتطوير الخدمات.

ودعت جميع المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع "مركز التميز الاستثماري" في الأمانة، وهو الأول من نوعه، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص".