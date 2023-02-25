الاتحاد_الأوروبي يفرض عقوبات على 7 شركات إيرانية بسبب دعم #روسيا

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 7 شركات إيرانية بسبب دعمها لروسيا، وفق ما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وتأتي هذه العقوبات بعد يوم من كشف إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، النقاب عن العقوبات التي فرضتها بلاده على موسكو، وعلى رأسها وضع قيود على تأشيرات العسكريين الروس، وتجميد أصول حلفاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وتضمنت كذلك: حظر واردات الألومنيوم من روسيا، وفرض قيود على الأنشطة المصرفية وصناعة الأسلحة الروسية، وإدراج شركة "ميجافون"، ثاني أكبر شركة للهواتف المحمولة في روسيا، على قائمة تجارية سوداء.

وقال مسؤولون أمريكيون إن إجراءات إضافية قد تفرض لاحقاً.