تعقيم شامل ومنظومة فلاتر.. تعرف على مراحل نقل #ماء_زمزم من البئر إلى ضيوف الرحمن (صور) #عاجل

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال منظومتها الخدمية على تقديم خدمات متنوعة، هدفها إعانة القاصدين والزوار على أداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة، ومن تلك الخدمات المباركة خدمة سقيا ماء زمزم.

وتشرف الرئاسة على ضمان نقاوة مياه زمزم وتأمين وصولها للمعتمرين والقاصدين بأيسر السبل، وذلك بسحبها من بئر زمزم وتنقيتها وتوزيعها آلياً بأحدث التقنيات العالمية، حماية للماء المبارك من التلوث بعد خروجه من البئر.

وتمر رحلة المياه المباركة من بئر زمزم وصولاً لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي بعدة مراحل، وهي التنقية والتعقيم، عبر ضخ المياه الخام من بئر زمزم عن طريق مضختين عملاقتين بقدرة 360 مترًا مكعبًا في الساعة، تعمل على سحب مياه زمزم من البئر وضخها الى مشروع الملك عبدالله لتطوير مياه زمزم، والذي يعمل بدوره على تخزين المياه وإجراء أعمال التعقيم.

بعدها يتم إرسال مياه زمزم إلى محطة خزان زمزم ومحطة سبيل الملك عبدالعزيز ، ثم مرحلة ضخ المياه المسحوبة من المضختين، حيث يتم ضخ المياه المباركة عبر خطوط نقل المياه الخام، والتي تبلغ 4 كيلو مترات تقريباً، وهي مصنوعة من مادة الحديد المقاوم للصدأ (إستانلس ستيل)، ويوجد على طول الخطوط غرف هواء وغسيل وغرف تحكم موصولة بوسائط خاصة بالتحكم.

بعد ذلك تأتي مرحلة تخزن المياه من البئر، وذلك في خزانات ذات سعة 5000 متر مكعب، وهو مقسم إلى جزأين ومبني من الخرسانة المسلحة، ثم مرحلة تنقية المياه بعد عملية التخزين، ويتم نقلها إلى محطة التنقية وفلترة مياه زمزم وإنتاج المياه بدرجة عالية من النقاوة والتعقيم عبر منظومة متكاملة من الفلاتر.

تنتقل المياه المنتجة بعدها إلى خزاني كدي سعة (10000)م3 وسبيل الملك عبدالعزيز، فيزود المسجد الحرام بماء زمزم من خزان كدي، وتعبأ صهاريج زمزم للمسجد النبوي من سبيل الملك عبدالعزيز.

كما يتم الضخ إلى مصنع الإنتاج، حيث يتم إنتاج عبوات ماء زمزم 5 لترات ، ثم تنتقل المياه المنتجة من خزان كدي بعد إعادة تنقيتها عن طريق الأشعة فوق البنفسجية عبر أنابيب غير قابلة للصدأ (إستانلس استيل) إلى محطات تبريد مياه زمزم حول المسجد الحرام، حيث يتم ضخها إلى نقاط تعبئة الحافظات ومشربيات مياه زمزم في المسجد الحرام.

ويسبق كل مرحلة من المراحل الأساسية، عملية أخذ عينات وتحليل لمياه زمزم، للتأكد من مواصفاتها وخصائصها. ويخضع الماء المبارك في جميع مراحل رحلته إلى أخذ عينات عشوائية يتم تحليلها للتأكد من سلامتها وخلوها من أي ملوثات.