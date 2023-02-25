كورتوا: لاعبو #ريال_مدريد سخروا مني بسبب محمد صلاح

أكد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، أن زملائه سخروا منه في حافلة الفريق عقب الخطأ الذي ارتكبه خلال مواجهة ليفربول في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

واستغل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول خطأ كورتوا وسجل هدفا بعدما فقد الحارس السيطرة على الكرة.

أوضح كورتوا في تصريحاته عبر شبكة DAZN: "الليجا مختلفة تماما عن دوري أبطال أوروبا، الفوز في ملعب آنفيلد خاصة بعد التأخر بهدفين يمنحنا دفعة معنوية كبيرة، لابد أن نكون أقوياء منذ البداية في الديربي، لا يمكن منح أتلتيكو فرصة لدخول المباراة، لابد من اللعب من أجل الفوز.

وأكد كورتوا أن هناك لاعبين في ريال مدريد زملائه سخروا منه في الحافلة بعد الخطأ الذي ارتكبه أمام ليفربول حيث قال: "كانت هناك الكثير من النكات لكنها انتهت، خاصة أنني قمت بعدها بتصديات جيدة"