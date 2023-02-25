توزيع 12 طناً من السلال الغذائية و250 حقيبة وخيمة إيوائية في #حلب ضمن الجسر السعودي (صور)

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال في بلدة "جنديرس" بمدينة "عفرين" التابعة لمحافظة حلب في سوريا.

وتضمنت هذه الجهود: توزيع 12 طناً و91 كجم من السلال الغذائية، و125 حقيبة إيوائية، و 125 خيمة إيوائية، استفاد منها 715 فرداً، بواقع 125 أسرة من متضرري الزلزال.

يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيداً للدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية.