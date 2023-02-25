انقلاب في #برشلونة بسبب اتهامات رشوة الحكام

يعيش مسئولو برشلونة في حيرة شديدة، قبل الرد على التسريبات بشأن تورط النادي الكتالوني في علاقات سرية مع الحكام.

ويواجه برشلونة، اتهامات بدفع أموال إلى شركة مملوكة لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق.

وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة، قد رد على بعض الاتهامات، الثلاثاء الماضي، لكن ظهرت تسريبات جديدة الخميس المنصرم.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة لم يرد على الأنباء الجديدة حول اتهامه بالفساد، وهناك حيرة بشأن استراتيجية التعامل مع هذه الاتهامات.

وأشارت "هناك اتجاه داخل إدارة برشلونة يعتقد أنه من الأفضل الخروج بالمعلومات التي لدى النادي في أسرع وقت، حتى يعرف الناس وجهة نظر البارسا".

وتابعت "لكن هناك من يرى أنه من الأفضل انتظار خوض ذهاب نصف نهائي كأس الملك أمام ريال مدريد، الخميس المقبل، حتى لا يؤثر هذا الوضع على اللاعبين والجهاز الفني".

وذكرت موندو ديبورتيفو "رغم الضجة الإعلامية حول قضية نيجريرا، يميل برشلونة إلى عدم إصدار بيانات متسرعة، ويريد الحصول على المزيد من المعلومات لشرح موقفه".