رامون_دياز: خبرات #الهلال سترجح كفتنا أمام #الدحيل #دوري_أبطال_آسيا

أبدى الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، ثقته في قدرة فريقه على الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا، عندما يواجه غدًا الأحد، الدحيل القطري.

وقال دياز، في المؤتمر التقديمي اليوم السبت: "هدفنا الحالي هو تجاوز الدحيل والوصول للنهائي. واثقون من قدرتنا على ذلك".

وأضاف "الوصول لهذا الدور يعني أننا تجاوزنا العديد من العقبات، لكن الوصول للنهائي يحتاج للمزيد من العمل، لكننا أيضًا نمتلك فريقًا متمرسًا بالمشاركات القارية والعالمية".

وأوضح "لدينا مجموعة جيده وكبيرة من اللاعبين الأجانب الذين يستحقون التواجد في كل المباريات، لكن بالبطولة يتم اختيار 4 فقط، ونملك عدة خيارات مناسبة ومتاحة لهذه المباراة".

وأردف "ينتظرنا لقاء صعب أمام فريق قوي. يجب علينا أن نبذل كل ما لدينا من أجل الفوز والتأهل".

وختم "أمر رائع تواجد مدربين أرجنتينيين في نصف النهائي. أنا سعيد جدًا بمقابلة كريسبو، وأتمنى أن نقدم مباراة رائعة للجماهير والمشاهدين. دور الجماهير غدًا مهم. أتمنى تواجدهم لدعمنا ومساندتنا في اللقاء".