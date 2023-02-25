الهزات الأرضية تتوالى حول العالم.. #زلزال بقوة 6.1 #ريختر يضرب #اليابان

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالًا بلغت قوته الأولية 6.1 درجة على مقياس "ريختر" وقع قبالة جزيرة "هوكايدو" في أقصى شمال البلاد.

وأوضحت الوكالة أنه لم يتم حدوث أي "تسونامي" في أعقاب الزلزال، الذي هز بشكل رئيسي الجزء الشرقي من "هوكايدو".

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة في الممتلكات.

وأكد مركز رصد الزلازل الأمريكي حدوث الزلزال، قائلًا إن زلزالًا بقوة 6.1 على مقياس "ريختر" ضرب "هوكايدو" شمال اليابان.

ووقع الزلزال على عمق 60 كم في المحيط الهادي قبالة "كوشيرو"، وهز أيضًا منطقة أوسع تشمل شمال شرق وشرق اليابان.