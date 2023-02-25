فريق #الصقور_السعودية يقدم عروضًا جوية في سماء الكويت احتفالًا باليوم الوطني (صور)

قدم فريق "الصقور السعودية" عروضًا جوية في سماء دولة الكويت الشقيقة، احتفالًا باليوم الوطني الكويتي الـ62.

ونشرت وزارة الدفاع صوراً من العروض الجوية التي قدمها الفريق في سماء الكويت، وأظهرت احترافية عالية وتمكن كبير.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد بعث ببرقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد - أيده الله - بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، ويحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ببرقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعَبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.