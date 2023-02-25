استشاري يحذر: أمراض وجلطات القلب تصيب السعوديين “أبكر” من المعدلات العالمية بـ 10 سنوات #عاجل

كشف البروفيسور في جامعة الملك سعود، استشاري قسطرة الشرايين، الدكتور محمد البارقي، أن أمراض وجلطات القلب تصيب الأشخاص في السعودية بشكل "أبكر" من المعدلات العالمية بـ 10 سنوات.

وأوضح د. "البارقي" في تصريحات لقناة "العربية" أن أغلب إصابات جلطات القلب في السعودية خلال فصل الشتاء هي لأشخاص بين الـ 30 - 40 عاماً.

كما كشف عن ارتفاع نسب المصابين بـ"السكري" من مرضى القلب، ما يشكل خطراً مضاعفاً، مشدداً على أن نسب الإصابة بـ"السكري" ما تزال مرتفعة في السعودية مقارنة بالمعدلات العالمية.

وأوضح أن "نسب الإصابة بالسكري في السعودية تعد من أعلى النسب في دول العالم، بواقع من 29 لـ30 شخصاً مصاباً من بين كل 100 مواطن، إلى جانب وجود نسبة كبيرة من المهيئين للإصابة بالمرض".

وأرجع ذلك إلى قلة الحركة والسمنة، إلى جانب العوامل الجينية والوراثية.