“هاتريك” #رونالدو يعيد #النصر إلى صدارة الدوري السعودي

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه في الدوري السعودي للمحترفين، وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) قاد بها فريقه النصر للفوز على مضيفه ضمك 3 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثامنة عشرة.

ونال رونالدو لقب هاتريك في الشوط الأول وذلك بعد أسابيع قليلة من تسجيل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في شباك الوحدة.

وافتتح قائد المنتخب البرتغالي التسجيل للنصر في الدقيقة 18 من ضربة جزاء ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 23 ثم سجل ثالث أهدافه قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الاول.

كما سجل رونالدو هدفا رابعا في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 67، بداعي التسلل.

ورفع رونالدو رصيده إلى ثمانية أهداف مع فريق النصر ليقتسم مع النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الهلال، المركز الخامس بقائمة هدافي الدوري السعودي.

ويتصدر البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر قائمة الهدافين برصيد 13 هدفا يليه مواطنه كارلوس جونيور مهاجم الشباب في المركز الثاني برصيد 12 هدفا ثم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة في المركز الثالث برصيد 11 هدفا يليه فراس البريكان مهاجم الفتح في المركز الرابع برصيد تسعة أهداف.

واستعاد النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي رافعا رصيده إلى 43 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه الاتحاد وثلاث نقاط عن الشباب صاحب المركز الثالث، وتوقف رصيد ضمك عند 22 نقطة في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، فاز الباطن على ضيفه الاتفاق 1 / صفر.

ويدين الباطن بالفضل في هذا الفوز للاعبه رينزو لوبيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41.

ورفع الباطن رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس عشر الأخير، وتوقف رصيد الاتفاق عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر.