“#الكهرباء” تكشف عن 6 حالات يستحق فيها المستهلك تعويضاً مالياً #عاجل

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن الحالات التي يستحق فيها المشترك تعويضاً مالياً.
وأكدت الكهرباء في ردها على استفسار أحد المتابعين على "تويتر"، أن الحالات تتضمن:
- عدم تسجيل وتوصيل الخدمة للمستهلك الحالي خلال 5 أيام عمل
- عدم إعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال 24 ساعة في الأوضاع العادية
- عدم إعادة الكهرباء بعد السداد.
- عدم إشعار المستهلك قبل 48 ساعة من انقطاع الكهرباء المخطط له
- عدم معالجة الشكوى المتعلقة بالفواتير خلال 15 يوم عمل
- تكرار الانقطاع الكهربائي لأكثر من 4 انقطاعات خلال السنة الميلادية على أن يزيد كل انقطاع عن 4 ساعات