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“#الكهرباء” تكشف عن 6 حالات يستحق فيها المستهلك تعويضاً مالياً #عاجل

26 فبراير 2023 · < 1 minute

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن الحالات التي يستحق فيها المشترك تعويضاً مالياً.

وأكدت الكهرباء في ردها على استفسار أحد المتابعين على "تويتر"، أن الحالات تتضمن:

  • عدم تسجيل وتوصيل الخدمة للمستهلك الحالي خلال 5 أيام عمل
  • عدم إعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال 24 ساعة في الأوضاع العادية
  • عدم إعادة الكهرباء بعد السداد.
  • عدم إشعار المستهلك قبل 48 ساعة من انقطاع الكهرباء المخطط له
  • عدم معالجة الشكوى المتعلقة بالفواتير خلال 15 يوم عمل
  •  تكرار الانقطاع الكهربائي لأكثر من 4 انقطاعات خلال السنة الميلادية على أن يزيد كل انقطاع عن 4 ساعات

 