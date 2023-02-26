“#الكهرباء” تكشف عن 6 حالات يستحق فيها المستهلك تعويضاً مالياً #عاجل

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن الحالات التي يستحق فيها المشترك تعويضاً مالياً.

وأكدت الكهرباء في ردها على استفسار أحد المتابعين على "تويتر"، أن الحالات تتضمن:

عدم تسجيل وتوصيل الخدمة للمستهلك الحالي خلال 5 أيام عمل

عدم إعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال 24 ساعة في الأوضاع العادية

عدم إعادة الكهرباء بعد السداد.

عدم إشعار المستهلك قبل 48 ساعة من انقطاع الكهرباء المخطط له