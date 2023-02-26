محلل #طقس: اليوم بداية حالة ممطرة جديدة على مناطق #المملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، بداية حالة ممطرة جديدة على عدة مناطق بالمملكة اليوم الأحد.

وأضاف في تغريدة على "تويتر"، قائلا :"بدابة الحالة الممطرة الربع عشر سماء غائمة جزئي على بعض المناطق بسحب بعضها ممطر ورعدي على شمال الشرقية وعلى الكويت، متوقع توسعها على أجزاء من شرق وجنوب ووسط المملكة والخليج".

وأكد أن القريات تُسجل أدنى درجة حرارة في المملكة بـ8 درجات مئوية، بينما سجلت "جازان" 25 درجة مئوية فجر اليوم.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأحد، تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وكذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما يتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.