بنسبة 27%.. تراجع أرباح “تداول” إلى 447 مليون ريال في 2022

أعلنت مجموعة تداول السعودية الأحد 26 فبراير ، عن نتائجها المالية لعام 2022، والتي شهدت تراجعاً في صافي الأرباح بنسبة 27.7% إلى 424.6 مليون ريال سعودي مقابل 587.7 مليون ريال سعودي في 2021.

ويرجع سبب هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الإيرادات التشغيلية بنسبة 8.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1.071 مليون ريال خلال 2022 مقارنةً بـ1.166 مليون ريال في 2021.

بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 16.6% على أساس سنوي لتصل إلى 644.3 مليون ريال في 2022 مقارنةً بـ552.5 مليون ريال في 2021.

وأوصى مجلس إدارة "تداول" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2022 بقيمة 277.1 مليون ريال، بواقع 2.31 ريال لكل سهم.