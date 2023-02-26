وظائف_شاغرة لدى شركة خدمات الملاحة الجوية

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية (SANS)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في جدة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

محلل أنشطة الحدث.

المؤهلات والمتطلبات:

المعرفة والخبرة: 0 إلى 3 سنوات من الخبرة في التعامل مع أنشطة الأحداث.

التعليم والشهادات: مطلوب درجة البكالوريوس في العلاقات العامة.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).