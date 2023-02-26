موعد مباراة #الهلال مع الدحيل القطري في #دوري_أبطال_آسيا

يحل فريق الهلال ضيفًا على الدحيل القطري مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ويستقبل استاد الثمامة القمة العربية بين الهلال والدحيل فى السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022-2023.

ويواجه الفائز من مباراة الهلال والدحيل فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني فى نهئي دوري أبطال آسيا، ويقام ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا فى 29 أبريل المقبل، فيما الإياب فى 6 مايو المقبل.

وتأهل الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا على حساب نادي فولاد الإيراني بعد الفوز بهدف نظيف، وضرب موعداً مع نادي الدحيل على أرضية ملعب الثمامة، بعد فوز الأخير على الشباب بهدفين مقابل هدف.

ويسعى الهلال ، بطل آخر نسختين في البطولة، لمواصلة النجاحات والذهاب إلى أبعد نقطة في المسابقة، لتحقيق اللقب الخامس في مسيرته، وتخطي الدحيل لمواصلة الزحف نحو المباراة النهائية لدوري أبطال أسيا، في الطريق للدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي 2021-2022