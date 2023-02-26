موعد مباراة #مانشستر_يونايتد أمام #نيوكاسل اليوم

يصطدم فريق مانشستر يونايتد بنظيره نيوكاسل، فى السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي"، فى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية الموسم الجاري 2022-2023.

تأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد تخطي عقبة نوتينجهام فى نصف النهائي، حيث فاز ذهابًا بثلاثية وحسم موقعة الإياب بهدفين نظيفين.

وصعد فريق نيوكاسل يونايتد إلى نفس الدور بعد التغلب على ساوثهامبتون بهدف نظيف في مباراة الذهاب بالدور نصف النهائي، فيما فاز في الإياب بنتيجة 2-1.

ويمر فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدير الفني إيريك تين هاج، بفترة مستقرة على مستوى النتائج محليًا وأوروبيًا، حيث أعاد المدرب الهولندي شخصية الشياطين الحمر المُرعبة للمنافسين من جديد.