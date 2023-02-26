“يمنع فوائده  الصحية”.. طبيبة روسية تكشف عن خطأ معتاد عند شرب #الشاي

كشفت الدكتورة أولغا ألكساندروفا، أخصائية أمراض الباطنة، عن خطأ معتاد عند شرب الشاي، يمنع الحصول على فوائده الصحية.

وقالت "أولغا" في مقابلة مع وكالة "Prime" الروسية للأنباء: "الشاي يمكن أن يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى السرطان، وهذا يشمل جميع أنواع الشاي".

وأوضحت أن "الشاي يحتوي على مواد نشطة بيولوجياً، مثل الكاتيكين ومضادات الأكسدة والزيوت الطيارة والأحماض الأمينية والفيتامينات B1 ، B2 ، P ، PP ، والحديد والمغنيسيوم والكالسيوم، إلى جانب الكافيين".

وأضافت: "يؤدي تناول 3 أكواب من الشاي الأخضر في اليوم، إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان بطانة الرحم وأمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك الحالات الشديدة من الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب".

وواصلت: "يؤثر الشاي الأسود إيجابياً في الصحة أيضاً، حيث يخفض لدى كبار السن خطر ضعف الوظائف الادراكية وهشاشة العظام".

لكن شددت الطبية الروسية على أن ذلك كله مرتبط بتجنب "خطا معتاد" عند شرب الشاي، وهو تحليته بالسكر أو أي "محليات" أخرى.

وبينت أن "جميع التأثيرات الإيحابية للشاي تتوافر عندما يكون من دون سكر ومحليات أو كريم، لأن إضافتها يمكن أن يسبب مشكلات في عملية التمثيل الغذائي".