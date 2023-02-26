الرئيس المصري: بيع #قناة_السويس بتريليون دولار شائعات وأكاذيب

نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأحد، ما تردد عن بيع قناة السويس بـ تريليون دولار ، واصفا ذلك بـ "الشائعات والأكاذيب".

وقال السيسي، في تصريحات اليوم بمدينة الإسماعيلية، خلال متابعة جهود تنمية وإعمار سيناء: "لغاية دلوقتي فيه حجم من الأكاذيب والشائعات غير طبيعي آخرهم الكلام اللي اتقال خلال الشهر الماضي عن أننا بنبيع قناة السويس وفيه عرض بتريليون دولار لكني عارف أن المصريين منتبهين ومش هيصدقوا".

وأكد استمرار محاولات عرقلة مصر وبالتالي هناك حاجة لوجود الوعي دائما لدى الشعب المصري ، مشيرا إلى أن الوعي موجود لدى كل قطاعات الشعب المصري.