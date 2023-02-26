الهلال يعلن التشكيل الرسمي لمباراة #الدحيل في #دوري_أبطال_آسيا

أعلن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة الدحيل في بطولة دوري أبطال آسيا، اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال مع الدحيل في الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهة نصف النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراس المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: حمد اليامي - علي البليهي - جانج هيون سو - سعود عبدالحميد.

خط الوسط: سالم الدوسري - سلمان الفرج - محمد كنو.

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو - أوديون إيجالو - موسى ماريجا.

ويجلس على دكة بدلاء الهلال كل من:

محمد العويس - محمد البريك - محمد الخيبري - خليفة الدوسري - مصعب الجوير - ناصر الدوسري - عبدالله عطيف - محمد القحطاني - عبدالله الحمدان - صالح الشهري.