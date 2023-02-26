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#رغد_النعيمي.. قصة أول سعودية تشارك في بطولات رسمية للملاكمة (فيديو)

26 فبراير 2023 · < 1 minute

تشارك الملاكمة السعودية رغد النعيمي في "نزال الحقيقة" بالدرعية، كأول امرأة سعودية تشارك في بطولات رسمية لهذه الرياضة القتالية.

وبدأت رغد النعيمي مشوارها في عالم الملاكمة عام 2017، بينما كانت مشاركتها الأولى في بطولة للملاكمة عام 2018.

ويُقام "نزال الحقيقة" للملاكمة، اليوم الموافق 26 فبراير 2023، على حلبة "الدرعية"، ضمن فعاليات "موسم الدرعية" في نسخته الثانية.

 