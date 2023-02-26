تقرير استخباراتي: تسرب مختبري في #الصين وراء تفشي #جائحة_كورونا

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن حدوث تسرب مختبري هو السبب الأكثر ترجيحا وراء تفشي جائحة فيروس كورونا، بحسب نتائج توصلت إليها وزارة الطاقة الأمريكية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، عن "وول ستريت جورنال"، أن تقريرا استخباراتيا سريا تم تقديمه إلى البيت الأبيض وأعضاء بارزين في الكونجرس، جاء فيه أن الفيروس انتشر - على الأرجح - بسبب وقوع حادث مؤسف في مختبر صيني.

وكانت وزارة الطاقة مترددة من قبل بشأن مصدر الفيروس. وقالت "وول ستريت جورنال" إن هذا الاستنتاج يرجع إلى معلومات استخبارية جديدة، ولكن الوزارة أصدرت حكمها مع "ضعف في الثقة"، بحسب ما قاله أشخاص قرأوا التقرير السري.

وسلط التقرير الضوء على كيفية رؤية الوكالات الأخرى لأن انتشار الفيروس جاء على الأرجح نتيجة لانتقاله بصورة طبيعية، في حين أن آخرين لم يحسموا أمرهم بهذا الشأن بعد.