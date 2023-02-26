حرب كلامية بين إيلون ماسك والنظام الأوكراني

اندلعت حرب كلامية بين رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك والنظام الأوكراني، بعدما قال مالك "تويتر" إن أوكرانيا شهدت وقوع انقلاب في عام 2014.

ونشر أحد المستخدمين مقطعاً من مقالة للبروفيسور جون ميرشايمر، قال فيها إن الإطاحة غير القانونية بالرئيس فكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا، كانت بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين، بمثابة "النقطة الأخيرة" التي ملأت كأس صبره.

وقال "ماسك" تعليقاً على ذلك: "ربما كانت تلك الانتخابات مثيرة للريبة، لكن لا شك في أن الانقلاب وقع بالفعل".

ورد مستشار رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، على هذه التصريحات، قائلاً إنه "لم يكن هناك انقلاب في أوكرانيا عام 2014".

وقال "بودولياك" على "تويتر": "المجتمعات الحرة تؤثر على الدول من خلال الحوار/الانتخابات. المجتمعات المستعبدة تنزل إلى الشوارع للتخلص من الدول القمعية. هذه هي قاعدة الحرية يا إيلون ماسك. لم تكن هناك انقلابات في أوكرانيا أبدا، ولكن كان هناك دائما أناس أحرار. توقف عن قراءة الصحف الروسية".