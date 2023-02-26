إطلاق تطبيق للإبلاغ عن المخالفات التعدينية إلكترونياً

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطبيق "بلاغ تعديني"، الذي يُتيح للأفراد والمستثمرين والجهات الحكومية الإبلاغ عن المخالفات التعدينية إلكترونياً، من خلال رحلة أتمتة البلاغات بالكامل؛ بهدف حماية الثروات المعدنية، ورفع نسبة الامتثال.

ويهدف التطبيق إلى تحسين تجربة المستفيد من خلال: استقبال البلاغات الواردة إلكترونياً ومعالجتها، وتعزيز البيئة الاستثمارية النظامية، إضافة إلى تعزيز دور المواطن في حماية الموارد التعدينية، وتنظيم آلية استقبال البلاغات الواردة للوزارة.

وتأتي خدمة "بلاغ تعديني" ضمن جهود الوزارة في حماية الموارد التعدينية، كما أنها تعد امتدادًا للجولات الرقابية الشهرية التي تقوم بها الوزارة، بالإضافة إلى أنها تعزز جهود الوزارة في ضمان المنافسة العادلة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وينسجم التطبيق مع سعي المملكة إلى تحقيق فكرة المجتمع القائم على المعرفة، وسرعة الاستجابة، والتفاعل مع الأخذ في الاعتبار أهمية عامل الوقت، من خلال إتاحة كل ما يلزم لتمكين التعاملات الحكومية الإلكترونية، بحيث تُوفَّر الخدمات الحكومية للجمهور المستهدف من أي مكان، وفي أي وقت من خلال الأجهزة الذكية لخدمة العملاء بفاعلية وكفاءة.

يذكر أن قطاع التعدين يُعد أحد القطاعات الإستراتيجية في المملكة، وقد أطلقت المملكة إستراتيجية شاملة للقطاع؛ لجعله الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية، وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات النوعية وجذبها، في ظل تنامي الطلب العالمي على المعادن.