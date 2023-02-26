كارثة في البحر الأبيض المتوسط.. 58 قتيلا بينهم أطفال

قالت مسؤولة منطقة كروتوني، مانويلا كورا، إن 58 شخصًا على الأقل، بينهم رضيع وأطفال وعدة نساء، لقوا حتفهم بعد أن تحطم قارب خشبي يحمل مهاجرين على الصخور قبالة ساحل كالابريا الإيطالي.

عدد القتلى مؤقت ومن المرجح أن يرتفع. يؤدي سوء الأحوال الجوية في هذا الجزء من البحر الأبيض المتوسط إلى إعاقة جهود البحث عن طريق جعل مجال الحطام أكبر.

ظهرت الجثث الثلاث الأولى على الشاطئ بالقرب من منتجع Staccato di Cutro في جنوبي إيطاليا حوالي الساعة 4:40 صباحًا بالتوقيت المحلي، الأحد.

وذكرت وكالة أنباء رويترز أن المركب غادر مدينة إزمير التركية قبل ثلاثة أو أربعة أيام، وعلى متنه 140 إلى 150 شخصًا.