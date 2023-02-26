مانشستر_يونايتد يفوز على #نيوكاسل ويتوج بكأس رابطة المحترفين

تُوج فريق مانشستر يونايتد بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية للمرة السادسة في تاريخه، عقب الفوز على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي مساء اليوم.

وسجل كاسيميرو هدف اليونايتد الأول في اللقاء بالدقيقة 33 من عمر المباراة، وسط هجوم من جانب اليونايتد ودفاع ضعف من جانب نيوكاسل.

وفي الدقيقة 39، سجل سفين بوتمان هدفا في مرماه، ليعزز مانشستر يونايتد تقدمه، وينتهي الشوط الأول بتقدم اليونايتد بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني، كثف نيوكاسل هجومه بحثا عن التعادل، ولكن دفاع مانشستر كان قويا للغاية، ومنع نيوكاسل من تسجيل أي أهداف، وسط اعتماد على الهجمات المرتدة من جانب مانشستر يونايتد ولكن الفريق لم ينجح في استغلالها لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.

وتُعد تلك البطولة هي الأولى لمانشستر يونايتد منذ 2017 عندما تُوج الفريق بلقب الدوري الأوروبي تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.