استقرار أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يُسجل 83 دولاراً للبرميل

استقرت أسعار النفط خلال تعاملاتها الصباحية اليوم الإثنين، مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال الفترة الماضية، حيث واصلت روسيا خططها لخفض إنتاجها على نحو أكبر لدعم الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتين أو 0.02% إلى 83.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 0114 بتوقيت جرينتش.

كما جرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 76.36 دولار للبرميل بارتفاع 4 سنتات أو 0.05%.

وتخطط روسيا لخفض صادراتها النفطية من موانئها الغربية بنسبة تصل إلى 25% في مارس بالمقارنة بشهر فبراير، لتتجاوز تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها في السابق بنسبة 5% من إنتاجها خلال الشهر الحالي.