الأرصاد ينبه أهالى #عسير و #جازان: #أمطار غزيرة حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الاثنين ، تنبيه لسكان عسير وجازان ، من أمطار رعدية غزيرة حتى المساء.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنِ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الأولى من صباح الثلاثاء.