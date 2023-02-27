طريف و #حائل تسجلان أدنى درجة حرارة في #المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة في اليوم الاثنين.

وتوقع المركز أن تسجل طريف وحائل ادني درجة حرارة في المملكة عند 8 درجات مئوية.

وأشار إلى عبر انفوجرافيك على تويتر ، أن درجة الحرارة في القريات وعرعر سجلت 9 درجات مئوية ، فيما سجلت سكاكا 10 درجات مئوية، والعلا عند 11 درجة مئوية، وأبها سجلت 12 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تتهيأ الفرصة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة,كما تستمر فرصة هطول امطار رعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية,في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الرياض، الحدود الشمالية،الجوف،حائل،القصيم،المدينة المنورة والمنطقة الشرقية,ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: