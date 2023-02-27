وظائف_شاغرة لدى جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أمين مكتبة.

المؤهلات والخبرات:

تعليم: درجة البكالوريوس في علوم المكتبات والمعلومات – أساسي.

خبرة: خبرة لا تقل عن ست (6) سنوات في المكتبات أساسية.

مهارات اللغة الإنجليزية: IELTS: 5 ، STEP: 75٪ ، أو TOEFL: (PBT: 466) (IBT: 51) – أساسي.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 27 فبراير 2023.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).