ارتفاع أسعار الدولار مع توقعات استمرار رفع #الفائدة الأميركية

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع الاثنين 27 فبراير شباط بعدما دعمت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية التوقعات بأن يتعين على الفدرالي الأميركي مواصلة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاعًا كبيرًا في إنفاق المستهلكين الأميركيين في يناير كانون الثاني مع تسارع وتيرة التضخم.

وزاد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر المفضل لدى الفدرالي الأميركي لقياس التضخم، بنسبة 0.6% الشهر الماضي بعدما زاد 0.2% في ديسمبر كانون الأول.

مؤشر الدولار

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، 0.038% إلى 105.21 مقتربًا من أعلى مستوى في سبعة أسابيع البالغ 105.32 الذي لامسه يوم الجمعة بعد نشر البيانات التي جاءت أعلى من المتوقع.

وزاد المؤشر 3% في فبراير شباط ومن المنتظر أن ينهي سلسلة خسائر دامت أربعة أشهر بينما يُعدل المستثمرون توقعاتهم باستمرار ارتفاع الفائدة الأميركية لفترة أطول.

وتستوعب الأسواق الآن احتمال أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها عند 5.4% في يوليو تموز وأن تظل فوق 5% حتى نهاية العام.

سعر اليورو والإسترليني

واستقر اليورو دون تغير يذكر قرب أدنى مستوى في سبعة أسابيع البالغ 1.0536 دولار الذي سجله يوم الجمعة.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني في أحدث معاملة عند 1.1943 دولار بانخفاض 0.01% خلال اليوم.

سعر الين الياباني

وارتفع الين الياباني 0.12% إلى 136.29 ين للدولار بعدما انخفض لأدنى مستوى في أكثر من شهرين عند 136.58 ين للدولار في وقت سابق من الجلسة.

سعر الدولار الاسترالي والنيوزيلندي

وخسر الدولار الأسترالي 0.25% ليبلغ 0.671 دولار بعدما اقترب من أدنى مستوى في شهرين عند 0.6705 دولار.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.28% أمام العملة الأميركية إلى 0.614 دولار.