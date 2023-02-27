أطول رحلة للفضاء في تاريخ العرب.. “#ناسا” تعلن تأجيل إطلاق مهمة CREW-6 إلى محطة الفضاء الدولية #عاجل

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الاثنين، تأجيل إطلاق مهمة Crew 6، التي تضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك بعد لحظات من بدء العد العكسي لإطلاق المهمة.

وتحت عنوان "طموح زايد"، كان من المقرر أن ينطلق رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، اليوم الاثنين، إلى محطة الفضاء الدولية في أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب، غير أن العد العكسي توقف، الأمر الذي اضطر وكالة ناسا لتأجيل العملية دون أن تحدد موعدا جديدا لها.

وتعد مهمة crew-6 أول مهمة طويلة الأمد لأي رائد من رواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، وأطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.