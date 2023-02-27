” #السياحة”: يناير 2023 يشهد أعلى معدل للزيارات الدولية في تاريخ #المملكة

كشف فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة السعودية، عن وصول الزيارات الدولية إلى أعلى معدل لها في تاريخ المملكة في شهر يناير 2023.

وأضاف "حميد الدين" أن المملكة تعمل بشكل مستمر في هيكلة منح التأشيرات إلى الزوار الدوليين.

كما أشار إلى أن الربط الجوي مع المملكة حاليًا يبلغ 140 مدينة، وسنصل إلى 160 مدينة أو أكثر في نهاية العام الحالي لترتبط المملكة مع المدن العالمية.

ولفت "حميد الدين" إلى نجاح المنظومة السياحية في استراتيجيتها بتسجيل السعودية أعلى رقم لاستقبال الزوار الدوليين في تاريخها في يناير 2023م.

وأوضح "حميد الدين" أن الأثر الفاعل والقوي لنجاح جهود منظومة السياحة؛ هو الترحيب بالزوار من قِبَل المواطن السعودي، وهو أبرز وأقوى ما نملكه.

جاء ذلك أثناء مشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة السعودية في أعمال المنتدى السعودي الثاني للإعلام الذي عُقد بالرياض.