سكاى سبورتس تكشف اسم الفائز بجائزة The Best 2022

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير فى سوق الانتقالات بشبكة "سكاي سبورتس" عن اللاعب الفائز بجائزة "The Best" فى الحفل المقرر له مساء اليوم الأثنين، بالعاصمة الفرنسية باريس

وقال رومانو الصحفي الشهير بشبكة "سكاي سبورتس"، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من سيتوج بجائزة The Best مساء اليوم وسيتفوق على بنزيما وكيليان مبابي.

وكان ليونيل ميسي قد قاد منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم 2022 الأخير في قطر، بالإضافة إلى بطولة كأس فيناليسميا 2022.

وحقق ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بطولتي وهما الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.