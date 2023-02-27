سر قرار #ريال_مدريد بمقاطعة حفل ذا بيست

قرر ريال مدريد، مقاطعة حفل "ذا بيست" الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية "باريس".

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد غاضب من عدم وضع فينيسيوس جونيور، جناح الفريق، ضمن قائمة أفضل 7 مهاجمين في العالم.

وسبق أن أعلن الفيفا عن 26 مرشحا لدخول التشكيلة المثالية لعام 2022، والتي ضمت في الهجوم: كريم بنزيما، كريستيانو رونالدو، كيليان مبابي، إيرلينج هالاند، نيمار جونيور، ليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي.

ويشعر ريال مدريد بغضب لأن فينيسيوس لعب دورا حاسما في فوز الميرنجي بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.

وأشارت إلى أن ريال مدريد قرر مقاطعة حفل الأفضل هذا العام، ولم يضع السفر إلى باريس على جدول أعمال النادي، لذا لن يحضر كريم بنزيما، وكارلو أنشيلوتي وتيبو كورتوا، رغم أنهم ينافسون على الجوائز الفردية